Oni są jacyś inni. Wszystkie dziwactwa Brytyjczyków

Pierwsza wizyta w Wielkiej Brytanii może wprawić w niemałe osłupienie. Ruch lewostronny, osobne kurki na ciepłą i zimną wodę czy chipsy o smaku o smaku octu to tylko wycinek tego, co z punktu widzenia Polaka może wydawać się dziwaczne. Co ciekawe, nasi rodacy przybywający na Wyspy, a szczególnie polscy hydraulicy, pomogli odejść od jednej z "dziwnych" zasad panujących w angielskich łazienkach.