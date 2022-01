Gigantyczny "biznes" Polaka w Anglii. Długo nie wyjdzie z więzienia

Władza walczy z nałogiem

Brytyjski rząd walczy nie tylko z przemytem papierosów, ale również zniechęca obywateli do nałogu poprzez rosnące ceny i dalsze ograniczenia. Od wielu lat obowiązuje zakaz palenia w barach i restauracjach, a według planu do 2030 roku Anglia ma być krajem wolnym od tytoniowego dymu. Nie oznacza to całkowitego zakazu palenia, a osiągnięcie punktu, w którym ten nałóg nie będzie w społeczeństwie uznany za akceptowalny i całkowicie zakończy palenie w miejscach publicznych.