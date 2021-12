Nigdy nie kupią papierosów. Drugi kraj świata wprowadzi zakaz

W walce z groźnym nałogiem w społeczeństwie Nowa Zelandia jest zdeterminowana. Powstał plan, by zmniejszyć krajowy wskaźnik palenia. Do 2025 roku statystyki dotyczące użytkowników tytoniu mają się zmniejszyć do 5 procent populacji, a w późniejszych latach liczba osób palących ma zmierzać do zera.