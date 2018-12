Zmarł Polak, który powstrzymał zamachowca ze Strasburga. Politycy ślą kondolencje

Nie żyje dziennikarz Bartosz Niedzielski, który został ranny po strzelaninie w Strasburgu. Polaka pożegnali politycy i instytucje. Kondolencje przesłał m.in. szef PE Antonio Tajani. Wstrząśnięty jest z kolei prezydent Andrzej Duda.

W niedzielę wieczorem francuska prokuratura w Paryżu potwierdziła śmierć polskiego dziennikarza Bartosza Niedzielskiego. Polak został ranny po ataku terrorystycznym, do którego doszło we wtorek na jarmarku bożonarodzeniowym w Strasburgu. 36-latek rzucił się na zamachowca, tym samym ocalając wiele kolejnych istnień. Polak jest piątą ofiarą ataku. Rannych zostało dwanaście osób.

W związku ze śmiercią Polaka spływają kolejne kondolencje. Wstrząśnięty jest Andrzej Duda. "Pracował w Parlamencie Europejskim. Znałem go z widzenia. Nie zdawałem sobie sprawy, że to właśnie on został śmiertelnie ranny chroniąc innych ludzi. Cześć Jego Pamięci" - napisał na Twitterze prezydent. Wyrazy współczucia złożyło także Ministerstwo Spraw Zagranicznych. "Łączymy się w bólu po stracie" - czytamy.