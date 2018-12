Ojciec zamachowca ze Strasburga: Mówił, że walczył o słuszną sprawę

29-letni Cherif Chekatt otworzył ogień na jarmarku świątecznym w Strasburgu. Ojciec zamachowca mówi, że ostatni raz widział syna 3 dni przed atakiem. - Nie widzisz okrucieństw, które popełniają? - miał pytać go o ISIS.

- Mówił na przykład, że Daesh (tzw. Państwo Islamskie - przyp. red.), walczy o słuszną sprawę i tak dalej - powiedział ojciec zamachowca. Podkreślił, że syna widział ostatni raz 3 dni przed atakiem, a w przeszłości starał się odwieść go od wiary w działania ISIS.

- Nie widzisz okrucieństw, które popełniają? - miał pytać syna. W odpowiedzi usłyszał, że "to nie oni".

Ojciec zamachowca opowiadał, że sam poszedł na policję w noc, gdy doszło do zamachu. Podejrzewał, że za atakiem może stać jego syn.

- Jeśli kiedykolwiek zlokalizujecie Cherifa, powiedzcie mi, pójdę do niego i spróbuję z nim rozmawiać, żeby się poddał - powiedział wtedy funkcjonariuszom.

Stwierdził również, że gdyby wiedział o zamiarach syna, sam by go zdemaskował, a on nie zabiłby nikogo.