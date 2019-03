Zmarł płk Janusz Krzyżanowski. Pożegnał go MON

W czwartek w Stanach Zjednoczonych zmarł płk Janusz Krzyżanowski, weteran II wojny światowej i żołnierz Armii Krajowej. Był długoletnim szefem SPK w USA. O jego śmierci poinformowało ministerstwo obrony narodowej.

Płk Krzyżanowski to weteran II wojny światowej. Osadzono go w obozie jenieckim w Starobielsku (obecnie Ukraina). Zsyłano tam Polaków, oficerów (także podchorążych) służby stałej i rezerwy Wojska Polskiego, wziętych do niewoli przez Związek Radziecki pod zajęciu wschodnich terenów Polski po 17 września 1939 r.