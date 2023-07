Zjeżdżają tam tłumy Polaków. "Wydatki mniejsze niż nad Bałtykiem"

Aleksandra Wojtaszek*: W Chorwacji jest dość drogo, ale tak było, od kiedy pamiętam. Nie wydaje mi się, by była to bezpośrednia konsekwencja wejścia do strefy euro. Owszem, dla wielu osób zmiana waluty była okazją, by nieco podnieść ceny, choć chorwackie urzędy wlepiały za to solidne kary. Jeśli porównać ceny z zeszłym rokiem, nie widać drastycznych zmian.