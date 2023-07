"Kupujemy tylko lody". Sposób Polaków na drożyznę w Chorwacji

- My z żoną to przywieźliśmy sobie na wakacje dosłownie wszystko - mówi Onetowi pan Marek z Lublina. - Owoce, mięso w przenośnej lodówce, sery, słodycze, piwo, wodę mineralną, soki, a nawet wódkę czy wina. Na miejscu kupujemy sobie tylko lody podczas wieczornych spacerów. Kiedyś może wydawałoby mi się to "januszowskie". Dziś wiem, że tak robi co drugi Polak czy Czech, który tu przyjeżdża. Widać to, gdy ludzie się wypakowują - dodaje.