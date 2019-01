Ziobro: trzeba zmian w prawie. "Dożywocie musi oznaczać dożywocie"

Mamy gotowy projekt zmian w prawie, które zwiększą skuteczność kar - powiedział Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości wyjaśnił też, że służby weryfikowały informacje od matki zabójcy Pawła Adamowicza.

Ziobro był pytany na antenie radiowej Jedynki o oceną kary pięciu lat więzienia, którą zasądzono zabójcy prezydenta Gdańska za napady na banki . - Jest to niska kara. Jestem krytyczny wobec takich orzeczeń. Uważam, że napady na banki powinny być karane surowiej - odpowiedział minister.

Dodał, że jest grupa skazanych, która po wyjściu z więzienia popełni przestępstwo. - Czasami nawet sami to zapowiadają albo służby tak oceniają - mówił Ziobro. Dodał, że jeśli takie osoby będzie można trwale izolować, to nie będą zagrażać bezpieczeństwu innych.

Zgodnie z obecnymi przepisami Stefanowi W. grozi kara do 25 lat więzienia lub dożywocia. - Trzeba jednak stwierdzić, czy był poczytalny - Jeśli tak, to opowiadam się za najwyższym wymiarem kary. Nasze zmiany zakładają zresztą, że wyrok dożywocia będzie faktycznie oznaczał dożywocie w więzieniu - mówił gość Polskiego Radia.

"SW zweryfikowała informacje od matki"

Wyjaśniał też, że policja przekazała Służbie Więziennej informacje matki Stefana W. o tym, że jej syn może być niebezpieczny. - SW podjęła wszystkie możliwe działania, aby to zweryfikować - rozmawiała ze skazanym i współosadzonymi, psychologiem i wychowawcą. Z tych ustaleń nie wynikało, aby sprawca deklarował agresywne działania, czy to w stosunku do siebie czy innych - mówił polityk.