Stefan W. usłyszy wyrok dopiero za rok? "Przez procedury"

Proces zabójcy Pawła Adamowicza może rozpocząć się dopiero za rok. Powód? Procedury.

Postępowanie najbardziej przedłużyć mogą jednak ewentualne kontrowersje wokół opinii biegłych. Jeśli po jednorazowej obserwacji podejrzanego nie będą w stanie wydać o nim jednoznacznej opinni, skierują do sądu wniosek o wysłanie go na miesiąc do zakładu psychiatrycznego. Tam zostanie oceniony jego stan zdrowia, a co za tym idzie - stopień poczytalności.