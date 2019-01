"Urodziny Hitlera". Jest akt oskarżenia

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko organizatorom i uczestnikom obchodów "urodzin" Adolfa Hitlera - dowiedziała się nieoficjalnie PAP. Przesłuchano w tej sprawie 60 świadków, oskarżono 6 osób.



Chodzi o zorganizowane w 2017 r. przez stowarzyszenie "Duma i Nowoczesność" obchody "urodzin" Hitlera. Teraz do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim trafił akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom.

Wcześniej już do sądu w Wodzisławiu Śląskim trafił akt oskarżenia ws. jednego z uczestników Adama B. Zarzucono mu publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa przez zorganizowanie obchodów rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. Oskarżony doprowolnie poddał się karze.

Sąd w Wodzisławiu skazał go na ponad 13 tys. zł grzywny i zobowiązał go do pokrycia kosztów postępowania.