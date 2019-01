Przesłuchano pierwszych świadków ws. "urodzin Hitlera"

Pierwszych troje świadków w piątek złożyło zeznania w gliwickim sądzie w ramach postępowania dotyczącego wniosku prokuratury i starosty wodzisławskiego o rozwiązanie stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie tej organizacji brali udział w "urodzinach Adolfa Hitlera", z których reportaż wyemitował TVN.

Na sali rozpraw stawiło się troje z czworga wezwanych świadków. Przesłuchania trwały siedem godzin (łącznie z przerwami). Przed sądem zeznawali była sekretarz stowarzyszenia Karolina O. i członek Dumy i Nowoczesności Tomasz F. oraz Franciszek M. Ostatni ze świadków zaprzeczył, by należał do organizacji i stwierdził, że jego podpisy na listach zostały sfałszowane.

Świadkowie zgodnie zaprzeczyli, by słyszeli, jak członkowie stowarzyszenia propagują nazizm lub wykazują fascynację postacią Hitlera czy III Rzeszą. Stwierdzili również, że nie widzieli, by osoby należące do Dumy i Nowoczesności rozprowadzały materiały związane z totalitarnym ustrojem. Zaznaczyli także, że żaden członek ich organizacji nie uczestniczył w uroczystości z okazji urodzin Adolfa Hitlera w 2017 roku. Świadek F. przyznał, że o nich wiedział, jednak organizacji tego wydarzenia nie wiązał ze stowarzyszeniem.