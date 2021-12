Ziobro składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Mocne słowa ekspertów

- Myślę, że już mało kto wierzy, że kierując sprawę do Trybunału, rząd PiS wykonuje rzetelną, prawniczą pracę. Sąd konstytucyjny, a właściwie Trybunał Julii Przyłębskiej stracił jakąkolwiek wiarygodność. Po pierwsze, przez swój nielegalny skład potwierdzony przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Po drugie, przez polityczną służalczość, zachowując się jak maszynka do wydawania zbieżnych z rządem decyzji. Jako prawnik już praktycznie nie reaguję na to. To już chyba zadowala jedynie twardy elektorat wyborczy PiS. Jest to płytkie zagranie, które po raz kolejny pokaże, że jedynym pomysłem na relacje z Unią Europejską jest permanentny konflikt - puentuje prof. Marcin Matczak.