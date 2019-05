Ziobro na wojnie z branżą pożyczkową. Resort sprawiedliwości idzie za ciosem, "ziobryści" wzmocnieni po wyborach

Zbigniew Ziobro i jego ludzie czują się pewnie. Dwa powody: świetne wyniki kandydatów w wyborach do PE z puli Solidarnej Polski. Po drugie: forsowanie kluczowych dla resortu sprawiedliwości projektów ustaw. Ministerstwo Ziobry idzie za ciosem. Wbrew woli premiera.

Test na wpływy To kluczowy dla Ziobry projekt. Wprowadza on m.in. maksymalny limit kosztów pożyczki, czyli marż i ubezpieczeń. – Kończymy z niewolnictwem XXI wieku. Ma być taniej, bezpieczniej i uczciwiej – zapowiedał kilka miesięcy temu szef resortu sprawiedliwości.

Założenie było proste: jeśli jakaś firma pożyczkowa przekroczy ustawowy limit, to popełni przestępstwo. A jej właściele trafią do więzienia.

Opowiada rozmówca zorientowany w kulisach sprawy: – Najważniejsze instytucje, od Ministerstwa Finansów i Komisję Nadzoru Finansowego, przez MSZ, po RCL, oprotestowały ten projekt. Premier oczywiście się z nimi zgadza. Ale Ziobro zlekceważył ich uwagi, potem projekt "wyszlifował". Choć wypadły z niego drobiazgi. I jeśli projekt przejdzie, Ziobro wyjdzie wzmocniony. Ale jeśli projekt zostanie zablokowany, to znaczy, że doszło do korekty wysokich ostatnio notowań Ziobry na Nowogrodzkiej. Z czego oczywiście najbardziej cieszyłby się Morawiecki.

Okazja Ziobro ma nadzieję, że przeforsuje projekt do końca kadencji. Nie ma na to jednak gwarancji.

A po wyborach okazało się, że najmocniejsi ludzie Ziobry związani z Solidarną Polską, wystawieni do europarlamentu – jak Patryk Jaki czy Beata Kempa – osiągnęli świetne wyniki (Jaki w Świętokrzyskiem przegrał z Beatą Szydło stosunkiem niewielkim: 80 tys. do 118 tys.). Dużo lepsze od wielu pozostałych, mocnych kandydatów Prawa i Sprawiedliwości czy Porozumienia Jarosława Gowina.

Stronnik ministra sprawiedliwości: – Ziobro i wybory, i rekonstrukcję wykorzystuje do tego, by się umocnić. Póki co się to udaje.