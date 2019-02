Zbigniew Ziobro wyjawia, o czym rozmawiał z prezesem PiS

- Z prezesem Jarosławem Kaczyńskim rozmawialiśmy na temat projektów ustaw, między innymi ustawy antylichwiarskiej - wyjawił na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. To jego odpowiedź na pytanie o tajemnicze spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w resorcie sprawiedliwości.

We wtorek po południu Jarosław Kaczyński opuścił biuro przy Nowogrodzkiej, by udać się do eleganckiej kamienicy przy alei Róż, gdzie spotkał się ze Zbigniewem Ziobrą - poinformował "Fakt". Dziennikarze gazety zastanawiali się w jakim celu prezes pojechał do jednej z siedzib resortu, kamienicy przy al. Róż w Warszawie.