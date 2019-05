Z Sycowa do Brukseli. Polityczna kariera minister od uchodźców

Zgłosiła weto prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, nie bała się zaśpiewać na partyjnym wiecu, by ratować opóźniające się wystąpienie prezesa PiS. Beta Kempa, to jedna z tych kobiet w polityce, która budzi dwie skrajne emocje: podziw albo złość.

Oczkiem w jej głowie jest wnuk Mikołaj. I wszyscy wiedzą, że gdy jest z wnukiem, to lepiej do niej nie dzwonić. Z Beatą i jej mężem mieszka również jej teść. Mają ze sobą świetną relację.

Po wyborach 2015 roku znów weszła do rządu, była szefową kancelarii premier Beaty Szydło . To wtedy zyskała największy medialny rozgłos ostatnich lat. Poinformowała ówczesnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego o wstrzymaniu publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku dotyczącego ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Był to pierwszy taki przypadek w historii tego urzędu. Dziś w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego Beata Kempa odpowiada za pomoc humanitarną.

- Jak znam panią Beatę Kempę, jestem spokojny, że tam, gdzie to tylko będzie możliwe, by twardo walczyć o interes Polski, to na pewno tak. – mówi poseł PSL Eugeniusz Kłopotek. - Na zewnątrz, przynajmniej tak wiele osób ją odbiera, wpisuje się w bardzo ostrą retorykę PiS-u, i wydaje się, że jest taką osobą niezbyt przyjazną, ale w rzeczywistości, przy takim bezpośrednim kontakcie, okazuje się, że jest to dobry rozmówca – opowiada Kłopotek.