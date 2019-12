"Ziobro musi odejść" na proteście. Bartłomiej Przymusiński z "Iustitii" : tu chodzi o system, a nie o osobę

- Chcąc nie chcąc, rządzący doprowadzili do tego, że sędzia Paweł Juszczyszyn stał się twarzą naszego protestu. Otrzymuje od nas cały czas wsparcie - mówi WP Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy stowarzyszenia "Iustitia", wyjaśniając okoliczności wystąpienia sędziego z Olsztyna podczas niedzielnej demonstracji w Warszawie.

Demonstracje solidarności z sędziami zorganizowano w niedzielne popołudnie w ponad 100 miastach całej Polski. W Warszawie akcja "Robimy to dla wszystkich - solidarnie z sędziami!" odbyła się przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości. O potrzebie obrony niezawisłości sędziowskiej mówił m.in. sędzia Paweł Juszczyszyn z Olsztyna, zawieszony w obowiązkach, po tym jak zażądał list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa.

Wystąpienie Juszczyszyna i jego słowa o tym, że "warto być przyzwoitym" zostało oklaskami przyjęte przez protestujących. Było to pierwsze wystąpienie sędziego z Olsztyna od momentu wygłoszenia oświadczenia. Nadal nie chce rozmawiać jednak z mediami.

- Pojawia się oczywiście pytanie o to, czy to nie jest już polityka, ale przecież sędzia podjął decyzję w ramach swojej pracy. Później to politycy zareagowali w taki, a nie inny sposób - dodaje sędzia Przymusiński.