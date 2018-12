Zima wraca. Mroźny początek roku

Są wstępne prognozy na pierwsze dni stycznia. Po Nowym Roku z dnia na dzień będzie coraz chłodniej i wróci mróz. Spadnie też śnieg, co oznacza, że w wielu regionach czeka nas powrót zimowej aury. Za kilka dni będzie nawet minus 6 st. C.

Już w środę - 2 stycznia - śnieg spadnie na południu i biało zrobi się od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę zapowiada RMF FM. Niemal w całym kraju będzie ok. 2-3 st. C, a nieco cieplej będzie tylko nad samym morzem i krańcach zachodnich.

Nadchodzi ochłodzenie

Synoptycy przewidują -2 st. C w Podlaskiem, a -1 st. na Mazurach, ale także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w województwach południowych.

Śnieg niemal w całej Polsce

Jeszcze chłodniej będzie w piątek - 4 stycznia. Na Podlasiu termometry pokażą -6 st. W Kielcach, Lublinie i Olsztynie temperatura spadnie do -4 st. C, a w Rzeszowie i Łodzi do -2 st.