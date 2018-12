Duża zmiana w pogodzie. Prognoza na koniec świąt

To ostatnie godziny, kiedy część z nas może cieszyć się białymi świętami. W środę czeka nas wyraźne ocieplenie, a w najbliższych dniach termometry pokażą lokalnie nawet 10 kresek na plusie.

Rano w całej Polsce temperatura będzie już dodatnia. W ciągu dnia termometry wskażą od 1-3 st. C na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. W ciągu dnia nadal dokuczał nam będzie porywisty wiatr (do 55 km/h), który obniżał będzie temperaturę odczuwalną - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy z biura Cumulus.