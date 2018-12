Prognoza dla miast w sylwestra i Nowy Rok. Pogoda podczas koncertów

Nieuchronnie zbliżamy się do ostatniego dnia roku. Część Polaków spędzi sylwestrową noc na świeżym powietrzu na imprezach plenerowych m.in. w Zakopanem i Warszawie. Sprawdziliśmy, jakie niespodzianki szykuje nam pogoda na powitanie 2019 roku.

Od paru dni Polska jest na skraju dość rozległego ośrodka wyżowego, który króluje nad Francją oraz Niemcami. To za jego sprawą cyrkulacja zachodnia (strefowa), czyli napływ mas powietrza z rejonu Atlantyku, dociera do nas północną częścią grzbietu tego układu i dalej spływa do nas od strony północno-zachodniej.

Ośrodki niskiego ciśnienia, które raz po raz docierają do Polski, wędrują północną częścią Europy, by w środowisku prądu strumieniowego, (który również widoczny jest nad Polską) do niej dotrzeć. Sytuacja z układem wyżowym na zachodzie może pozostać dłużej, przez co pogoda będzie nieco bardziej przewidywalna w te najbliższe dni.