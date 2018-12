Sylwester w Zakopanem 2018/2019 - wiemy, kto wystąpi!

Jak co roku w wielu miastach organizowane są imprezy sylwestrowe. 31 grudnia w Zakopanem odbędzie się Sylwester Marzeń transmitowany przez TVP2.

Sylwester w Zakopanem 2018/2019

Imprezę Sylwester Marzeń w Zakopanem poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan oraz Tomasz Kammel. Za kulisami pojawi się także Norbi. Jak co roku nie zabraknie świetnej muzyki, a bal odbędzie się w Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem. Podczas koncertu wystąpią polskie oraz światowe gwiazdy muzyki pop i muzyki tanecznej.

Alvaro Soler w Zakopanem

- To megagwiazda i ulubieniec młodzieży i właśnie on będzie dopełnieniem tej korony himalajowych artystów, jakich mamy w Zakopanem - powiedział Jacek Kurski, prezes TVP serwisowi wirtualnemedia.pl. Hiszpański artysta - Alvaro Soler, znany z hitów takich jak: "Sofia", "La Cintura" i "El Mismo Sol", dołączy do gwaizd zakopiańskiego balu sylwestrowego.