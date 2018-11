Zima walczy z jesienią. "Śnieg i szadź" - czekamy na Wasze zdjęcia

"To pierwsze tak wyraźne oznaki zimy w naszym regionie" - pisze do nas pani Elżbieta z Zamościa i przesyła na dowód zdjęcia przez dziejesie.wp.pl .

Wszystko wskazuje na to, że choć z południa do Polski "na chwilę" w sobotę nadciągnie cieplejsze powietrze z południa, to od poniedziałku zaśnieżone chodniki i dachy będą coraz częstszym widokiem w kolejnych regionach Polski. Zresztą w weekend śnieg i deszcz ze śniegiem znów może padać na wschodzie i północnym wschodzie.