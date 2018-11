W weekend czeka nas starcie zimy z wiosną. Będzie mokro, ale ciepło

Najbliższy weekend spędzimy prawdopodobnie w zaciszu domowym. Synoptycy nie mają bowiem dla nas dobrych wieści. Będzie co prawda zdecydowanie cieplej, ale - niestety - pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i północnym wschodzie może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Zima ścierać się będzie z wiosną.

Do tej pory byliśmy w bezpośrednim oddziaływaniu wału wyżowego, który rozciąga się od Skandynawii, przez wschodnią część naszego kraju, po Ukrainę i zachodnią część Rosji. To on przyniósł sporo przejaśnień nad Polską północno-wschodnią i północną. Tymczasem południe kraju (lokalnie także centrum) znajdowało się w zasięgu wycinka frontu atmosferycznego, który przyniósł pełne zachmurzenie, oraz wspomniane wcześniej symboliczne opady.