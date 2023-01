Zima w górach. Synoptyk mówi, gdzie będzie najwięcej śniegu

Zbliżają się ferie zimowe. Na razie najwięcej śniegu jest na Podhalu. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski mówił w programie "Newsroom WP", że na Kasprowym Wierchu jest nawet metrowa warstwa śniegu. Śnieg powinien utrzymać się również na weekendowe zawody w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi. - Będzie też silnie wiało. Może być problem z konkursem, zwłaszcza w niedzielę. Wtedy może wiać wiatr halny, który w górach wieje z prędkością nawet 100 km/h. W piątek i sobotę konkursy odbędą się na prawdziwym śniegu - mówił Grzegorz Walijewski. Czy jest szansa, że śnieg utrzyma się na ferie zimowe? Według eksperta dobre warunki do narciarstwa mogą być w Beskidach. - Jeżeli ktoś wybiera się w Karkonosze lub Bieszczady, to nie mam dobrych wiadomości. W Karkonoszach śnieg jest tylko na Śnieżce, a w Bieszczadach są to pojedyncze płaty śniegu. Najlepsze warunki będą na Podhalu i w województwie śląskim - mówił synoptyk.

Rozwiń