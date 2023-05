Zielone Świątki 2023. Czy to święto nakazane? Tradycja sięga czasów przedchrześcijańskich

Czy Zesłanie Ducha Świętego jest świętem nakazanym? Uroczystość ta wypada w niedzielę, która zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego jest dniem, w którym wierni mają obowiązek udać się do kościoła i uczestniczyć we mszy świętej. "W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci" - nakazuje kan. 1247 KPK.