Zielone Świątki 2021. Kiedy święto Zesłania Ducha Świętego wypada w tym roku? Tę datę trzeba znać

Zielone Świątki 2021. Kiedy wypada święto Zesłania Ducha Świętego?

Zielone Świątki to święto ruchome, w kalendarzu liturgicznym obchodzone jako święto Zesłania Ducha Świętego. Tradycyjnie wypada 7 dni po dniu Zmartwychwstania Pańskiego i nawiązuje do biblijnego zesłania na apostołów Ducha Świętego przez Jezusa Chrystusa. Zielone Świątki zawsze wypadają w majową niedzielę, w 2021 roku święto przypada w niedzielę 23 maja. Choć od czasu wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę ma to niewielkie znaczenie, to Zielone Świątki są dniem ustawowo wolnym od pracy. To oznacza, że sklepy są zamknięte.