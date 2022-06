Zestrzelenie samolotu pasażerskiego. Uznano odpowiedzialność Rosji

23 czerwca zgromadzenie przyjęło rezolucję w tej sprawie. Oświadczyło w niej, że na podstawie dostępnych dowodów dostarczonych przez władze ukraińskie i holenderskie, uważa, że "najbardziej przekonujący scenariusz" to, że lot MH17 został zestrzelony nad terytorium Ukrainy przez rosyjski pocisk Buk. Miał on zostać dostarczony do separatystów z terytorium Rosji.