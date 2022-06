Tak Putin "testuje" NATO. Naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii "to nie przypadek"

Gen. Pacek powiedział dziennikowi, że naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii to jeden z wielu takich incydentów popełnianych przez Federację Rosyjską. - Można go traktować jako działania rozpoznawcze, czy wywiadowcze, ale także działania prowokacyjne - zauważył wskazując, że "Rosja jest zdolna do takich działań".