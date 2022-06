Wojna w Ukrainie. Finlandia ujawnia. "Przygotowywaliśmy się do takiej wojny" [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 119. dzień rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Finlandia i Szwecja przygotowują się do członkostwa w NATO. – Systematycznie rozwijaliśmy naszą zdolność do militarnej obrony, szczególnie pod kątem takiego rodzaju działań wojennych, jakie Rosja prowadzi obecnie w Ukrainie, tj. z użyciem zmasowanej siły ognia, zarówno sił pancernych, jak i lotnictwa – poinformował generał Timo Kivinen, główny dowódca Fińskich Sił Zbrojnych. Jak zauważa Reuters, obecnie Finowie posiadają jedną z najsilniejszych artylerii w Europie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.