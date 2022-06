Amerykanie zarzucają Rosji minowanie portów na Morzu Czarnym. Jest reakcja Moskwy

Od początku wojny Ukraina ma znikomy dostęp do Morza Czarnego, ze względu na przeważające siły Floty Czarnomorskiej. Natomiast zdaniem amerykańskiego wywiadu, wody wokół portów w Odessie i Oczakowie są obecnie minowane przez rosyjską marynarkę. Co więcej, rzeka Dniepr również została odcięta, dlatego istnieje podejrzenie, że i tam może dojść do podobnego scenariusza.