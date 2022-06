Rosyjską gospodarkę wspomaga szmugiel. Cenne sekrety przemytników

Eskalacja europejskich sankcji, które doprowadziły do powstrzymania dostaw towarów i współpracy na różnych płaszczyznach, osłabia rosyjską gospodarkę. Jednak nie na tyle skutecznie, by doszło do oczekiwanego efektu i by zakończyły się działania wojenne. Wbrew pozorom Rosjanie radzą sobie dobrze. Nawet jeśli wielu z nich odczuwa deficyt pożądanych dóbr, radzą sobie we własnym zakresie z powodzeniem.