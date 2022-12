Zełenski w Boże Narodzenie. Zaapelował do rodaków [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 305. dzień rosyjskiej inwazji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do rodaków ze szczególnym apelem. Poprosił, by w te święta szczególnie nasłuchiwali alarmów przeciwlotniczych. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.