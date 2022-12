Dramatyczne nagranie powrotu z frontu. Nagle znaleźli się pod ciężkim ostrzałem

Tak wygląda prawdziwe oblicze ukraińskiej ofensywy na Bachmut. W obwodzie donieckim coraz lepiej radzą sobie Ukraińcy, jednak droga do kluczowego dla Rosjan miasta była niezwykle ciężka. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak grupa żołnierzy Zełenskiego wraca z jednej z misji w tym regionie. Ukraińcy po wypełnieniu zadania chcieli bezpiecznie wycofać się przez zarośla, ale w pewnym momencie znaleźli się pod ciężkim ostrzałem. Armia Putina w zemście za poniesione straty uderzała na ślepo z moździerzy. Tuż obok żołnierzy Zełenskiego spadały pociski artyleryjskie okupantów, co widać na nagraniu po głębokich lejach w ziemi. Jeden z ukraińskich żołnierzy nie przeżył ataku Rosjan. Na przestrzeni ostatnich dni ukraińskie wojsko odniosło kolejny sukces, dostając się do Bachmutu i utrzymując miasto, spychając Rosjan na wschód. W okolicach miasta dalej trwają ciężkie walki. Obie strony konfliktu poniosły już spore straty.