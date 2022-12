"Mylili się". Jest pierwszy komunikat z Ukrainy po uderzeniu w Rosji

- Wybuchy na rosyjskim lotnisku wojskowym Engels to wynik agresji przeciwko Ukrainie - oświadczył rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat. - Jeśli Rosjanie sądzili, że wojna nie dotknie nikogo na tyłach frontu, to się mylili - powiedział. To pierwsza reakcja z Ukrainy po uderzeniu na terenie Rosji.