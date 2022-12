Gen. Bieniek o terminie końca wojny. Kluczowa będzie zima

Wojenna zima może okazać się dla broniącej się Ukrainy sprzyjająca - uważa gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO. Wojskowy wskazuje, na lepsze przygotowanie Ukraińców, tym samym podkreślając przewagę obrońców nad Rosjanami. - Oni walczą o swój kraj. Mają lepiej zorganizowane zaplecze, zaopatrzenie. Tak samo możliwość rotacji żołnierzy i ich ogrzania. Strona ukraińska będzie miała nieznacznie, ale łatwiej - powiedział gen. Bieniek w programie "Newsroom" WP. Powodów zwiększenia dynamiki działań na froncie generał Bieniek upatruje w zamarzającej ziemi. - To stwarza warunki do wykonania manewrów przy użyciu ciężkiego sprzętu. Ukraińcy mają doskonałe rozpoznanie i wiedzą, na których kierunkach rosyjska obrona jest gorzej zorganizowana - zaznaczył. Generał Bieniek pokusił się także o ocenę, kiedy ewentualnie wojna mogłaby się skończyć. - Obawiam się, że w marcu Rosjanie uzupełnią swoje oddziały. Słabo wyszkolone i kiepsko wyposażone, ale jednak. Jednakże myślę, że do lata 2023 zakończą się działania i dojdzie do zawarcia porozumienia. Powinno ono być gwarantowane przez mocarstwa światowe, które dopilnują, żeby były one przestrzegane - podsumował gen. Bieniek.

