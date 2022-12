Ukraina się nie zatrzyma? "Rosja będzie musiała uważać"

"Wynik agresji przeciwko Ukrainie"

Kilka godzin po wybuchach w Rosji rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy powiedział, że eksplozje na rosyjskim lotnisku to "wynik agresji przeciwko Ukrainie". - Jest to efektem tego, co Rosja wyprawia na naszej ziemi. Jeśli Rosjanie sądzili, że wojna nie dotknie nikogo na tyłach frontu, to się mylili. Jak widzimy, do takich zdarzeń dochodzi coraz częściej i będziemy mieć nadzieję, że dla Ukrainy jest to tylko na rękę - zakomunikował Jurij Ihnat.