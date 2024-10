Zełenski apeluje do Zachodu. "Nie możemy pozwolić złu rosnąć w siłę"

- Czekamy na normalną, uczciwą, silną reakcję partnerów na to, co w rzeczywistości jest przystąpieniem kolejnego państwa do wojny z Ukrainą. (...) Musimy się tym zająć. Reagować. Przeciwdziałać. Nie możemy pozwolić złu rosnąć w siłę. Jeśli świat milczy teraz, i jeśli będziemy musieli stawić czoła północnokoreańskim żołnierzom na froncie (...), to na pewno nikomu na świecie nie przyniesie to korzyści, a tylko przedłuży tę wojnę. Wojnę, która musi zostać zakończona sprawiedliwie i tak szybko, jak to możliwe - oświadczył ukraiński lider.