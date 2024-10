Trump zatrudnił się w McDonald's. Ubrał fartuch i smażył frytki

60 urodziny Kamali Harris

Kamala Harris, kandydatka Demokratów, która w niedzielę obchodzi 60. urodziny, spędza ten dzień w Georgii, innym kluczowym stanie. Odwiedziła tam dwa afroamerykańskie kościoły w aglomeracji Atlanty, zachęcając ludzi do udziału w wyborach. Harris zwróciła uwagę, że w Georgii głos oddał już 100-letni były prezydent Jimmy Carter, dodając, że jeśli on może zagłosować, to każdy może to zrobić. Podczas wizyty w kościele w Jonesboro do Harris dołączył piosenkarz Stevie Wonder, który zaśpiewał jej swoją piosenkę "Happy Birthday", skomponowaną pierwotnie z okazji ustanowienia święta Martina Luthera Kinga jr.