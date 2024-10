Referendum ws. UE w Mołdawii. Są pierwsze wyniki

W niedzielę w Mołdawii odbywały się wybory prezydenckie. Równolegle z wyborami trwało zainicjowane przez prezydent Maię Sandu referendum, w którym Mołdawianie odpowiadali na pytanie, czy eurointegracja powinna zostać wpisana do konstytucji. W zamyśle proeuropejskich władz ma to zagwarantować, że w przypadku ewentualnej zmiany władzy kurs na wejście do Wspólnoty zostanie utrzymany.