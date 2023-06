"Aż oniemiałam". Chciała kupić kurki, ale zerknęła na cenę

Według doniesień dziennika pod koniec czerwca za kilogram pieprzników jadalnych (inaczej kurek - przyp. red.) w Biedronce trzeba zapłacić prawie 100 zł. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że sezon na te grzyby jeszcze na dobre nie ruszył. Pojawiają się one w lasach od czerwca (o ile jest bardziej wilgotno) do późnej jesieni, czyli października, a czasami nawet do listopada.