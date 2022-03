Zdobycie Kijowa niemożliwe. Gen. Koziej: Putin zmienia taktykę

- Od początku widziałem w tej wojnie dwa cele: pierwszy to Kijów, obalenie tam władzy i zainstalowanie prorosyjskiego rządu, a drugi cel to zajęcie południowo-wschodniej Ukrainy, aby ją włączyć do Rosji, po drodze ustanawiając przejściową republikę po to, aby mieć Donbas i Krym połączone w jednolitą przestrzeń - powiedział "Faktowi".