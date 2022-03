Okupanci strzelają do mieszkańców Chersonia. "Krzyczymy i będziemy im krzyczeć, że jesteśmy Ukrainą"

- Dziś ludzie zaczęli podchodzić do okupantów, którzy zajęli administrację obwodową. Zdaje się, że podeszli za blisko. To nie jest pierwsza strzelanina, wcześniej wielokrotnie strzelali na ostrzeżenie. W niedzielę 13 marca, jak maszerowaliśmy w dużej kolumnie, obok jechali okupanci. Ludzie do nich podeszli, śmiało wykrzykiwali hasła. Okupanci zaczęli strzelać. Jednak ludzie nadal na nich krzyczeli i byli oburzeni - relacjonuje.