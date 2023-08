Kiedy żyło się lepiej? Polacy odpowiedzieli

Dlaczego to niezdecydowani są najważniejszą grupą wyborczą? Bo ich głosy mogą przesądzić o samodzielnych rządach lub pogrzebać na to nadzieje. A jak wynika z badań CBOS, w Polsce niezdecydowany wyborca to najczęściej kobieta w wieku od 18 do 44 lat, która zamieszkuje miasto. Poglądy polityczne? Niezdecydowany wyborca określa jako centrowe - według jego oceny nie są ani lewicowe, ani prawicowe.