Zbigniew Rau był na Ukrainie. Zapytano go o możliwą ewakuację dyplomatów

- Pierwsza to pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa wokół Ukrainy. Druga kwestia to sprawa funkcjonowania i przyszłości formatu normandzkiego. Trzecia to polskie priorytety w OBWE oraz rzeczy bardziej szczegółowe jak funkcjonowanie misji monitorujące - powiedział Zbigniew Rau w rozmowie z mediami.