Drogi wyjazd Antoniego Macierewicza. Opozycja chce zwrotu pieniędzy

Antoni Macierewicz za publiczne pieniądze wybrał się do USA, by wziąć udział w jednym ze zjazdów klubów "Gazety Polskiej". Sytuacja miała miejsce w 2019 roku, ale teraz temat wraca. Opozycja chce, by Macierewicz oddał pieniądze za wyprawę, która kosztowała podatnika co najmniej 14 tys. zł.