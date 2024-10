Zbigniew Kapiński: Byłem przyzwyczajony do tego, że grożą mi przestępcy, a nie posłowie

Wiedziałem, że będzie mnie pan o to pytał, to się przygotowałem do rozmowy. W Izbie Karnej SN rozpoznaje się rocznie ok. 4 tys. kasacji. Mniej więcej jedną trzecią rozstrzygają nowi sędziowie. To ok. 1,3 tys. spraw rocznie. Jak pan myśli, czy prokuratura kwestionuje te orzeczenia? Czy w zakładach karnych nie są one wykonywane?