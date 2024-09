Tak mógłby wyglądać koniec świata? "Maksymalnie 72 minuty" od wystrzelenia rakiety

Rozmawiając ze specjalistami, w tym wychowankiem Carla Sagana, profesorem Brianem Toonem, który jest jednym z autorów teorii o nuklearnej zimie, usłyszałam, że najłatwiej przyrównać to do asteroidy, która 65 milionów lat temu zabiła nie tylko dinozaury, ale też 70 proc. wszystkich gatunków na Ziemi. Doprowadziło to do tego, że obecnie to ludzie są gatunkiem dominującym, ale zanim do tego doszło, musieli w ogóle wyewoluować z istot, których jeszcze praprzodkowie przetrwali tę zagładę. A wszyscy wiedzą, że nie trwało to krótko.