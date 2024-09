Groźne leki spoza apteki. Tabletki powinny zostać wycofane, ale nie wszyscy to zrobili

- Bez trudu dwa dni po decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu leku kupiłem go w Lidlu i na Orlenie. W Lidlu zrobiłem to sam - korzystając z kasy samoobsługowej. Na stacji Orlenu zaproponowano mi do niego kawę - mówi WP Michał Kachnic, farmaceuta, wiceprezes Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. I dodaje, że jeśli tylko by chciał, to w swoim mieście mógłby bez trudu kupić kilkaset opakowań produktu, który - zgodnie z decyzją GIF - może być niebezpieczny dla zdrowia lub życia ludzi.