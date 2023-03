Zawiadomienie ws. Sasina. Mówią o dwóch powodach

Posłowie Platformy Obywatelskiej złożyli zawiadomienie do prokuratury ws. wicepremiera Jacka Sasina. - To, że prokuratura jest narzędziem politycznym w rękach polityków PiS, nie znaczy, że nie będę wypełniała swoich funkcji. Złożyłam dwa zawiadomienia. Jedno dotyczy manipulacji kursem akcji na giełdzie. Pan minister Sasin mówi coś w przestrzeni publicznej, akcje spadają, później wycofuje się ze swoich wypowiedzi. Druga kwestia dotyczy zawyżania, czyli drugich nielegalnych pensji w spółkach Skarbu Państwa - tłumaczyła w programie "Tłit" posłanka PO Agnieszka Pomaska. - Udało mi się dotrzeć do informacji o nielegalnych wynagrodzeniach w Orlenie, KGHM, PKO i PZU. To afera na większą skalę. Stąd nasza wizyta z posłami Tomczykiem i Aziewiczem w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Poinformujemy Najwyższą Izbę Kontroli. Pan rzecznik potwierdził, że ministerstwo wie, że omijana jest ustawa kominowa i ustawa okołobudżetowa - dodała.