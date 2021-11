Zawiadomienie do prokuratury ws. Łukasza Mejzy. Pytania do liderów PiS

Zawiadomienie do prokuratury złożyło dwoje posłów Lewicy: Anita Kucharska-Dziedzic i Maciej Kopiec. - To niedopuszczalne, aby człowiek o takich zarzutach, do których się nie odniósł pozostał bezkarny, a jeszcze większą hańbą jest to, że zasiada w parlamencie i obejmuje Ministerstwo Sportu i Turystyki (Łukasz Mejza jest w nim zastępcą ministra Kamila Bortniczuka - red) - napisał poseł Maciej Kopiec w oświadczeniu na Facebooku.